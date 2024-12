Quotidiano.net - Maltempo: in arrivo rovesci e temporali al Sud

Un sistema perturbato sta raggiungendo le regioni peninsulari dell'Italia apportando precipitazioni sparse anche temporalesche specialmente in area tirrenica. Tra la sera di oggi e la giornata di domani, è attesa una fase di spiccata instabilità in particolare sulla Campania, in estensione ai settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. In dettaglio, dalla serata di oggi si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere dio o temporale, sulla Campania, in estensione dalle prime ore di domani, sabato 14 dicembre, ai settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale.