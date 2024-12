Lotito furioso | Io mafioso per un giornale olandese? Partiranno denunce chiedo danni ingenti

Leggi su Sportface.it

“Secondo me qualche cosa parte dall’Italia perché il termine usato, ‘di stampo’, è un termine squisitamente italiano”. Claudioè una furia e all’indomani delle polemiche scaturite da un articolo della versionedi ESPN, in cui il presidente della Lazio era stato definito “di stampo” in un articolo nel quale si parlava del club biancoceleste come razzista, protagonista di corruzione e vicino al fascismo di Mussolini, promettee querele: “Il tema è semplice, la Lazio è rappresentata dal sottoscritto, poi questo scienziato ci spiegherà cosa intendeva con il termine ‘’, ma la cosa grave è che tutte queste preoccupazioni sull’antisemitismo sono infondate. Io sono, oltre che senatore, anche il capogruppo nella Commissione Segre. Abbiamo un altro consigliere che è presidente della fondazione Shoah che è Mario Venezia e poi abbiamo il nostro Gambino che è anche nella Commissione europea.