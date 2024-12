Ilnapolista.it - Lotito: «Chiederò ingenti danni alla Espn per avermi dato del mafioso. Secondo me è qualcosa che parte dall’Italia»

: «perdelme èche arriva»Bufera per le parole con cui Alain Van Hilten il giornalista olandese diha definito il presidente biancocelestecome “Gigante romano dall’ombra nera“, prima della sfida contro l’Ajax in Europa League. Van Hilten ha definito la Lazio “un club dricca storia, che porta l’eredità di bizzarri incidenti guidati da un presidente di stampo”. “Dalle ombre oscure del razzismocorruzione, passando per i legami con il fascismo di Mussolini, la Lazio porta un’immagine a dir poco controversa” si legge nell’articolo contestato. E poi ancora: “Un club dricca storia che porta l’eredità di bizzarri incidenti guidati da un presidente di stampo”.La vicenda ha provocato l’intervento dell’ambasciatore italiano nei Paesi Bassi Giorgio Novello: «Trovo profondamente inappropriato e offensivo l’uso del termine “” in riferimento al presidente della Lazio Claudiosenatore della Repubblica italiana.