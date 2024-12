Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Italia d’oro nella 4×50 sl mista! Busa e Stefanì in finale nei 100 farfalla. Tra poco Quadarella

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDILA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINOORARI DI OGGI ENI IN GARA19.01: RECOOOOOOOOOORD DEL MONDOOOOOOOOOOOOOO! 55?11 non ci sono più parole per Gretchen Walsh. Quando c’è lei il primato mondiale non può resistere, argento per Douglass, terzo posto per la francese Gastaldello19.00: Ai 50 Walsh, Gastaldello, Douglass18.57: La sfida! Gretchen Walsh e Kate Douglass indei 100 misti. Queste le atlete protagoniste della gara:1 PETKOVA Diana BUL 10 JUN 2000 58.282 GIELE Tessa NED 1 NOV 2002 57.703 HARVEY Mary-Sophie CAN 11 AUG 1999 57.194 WALSH Gretchen USA 29 JAN 2003 55.715 DOUGLASS Kate USA 17 NOV 2001 56.886 MEDER Rebecca RSA 31 JUL 2002 57.697 GASTALDELLO Beryl FRA 16 FEB 1995 57.