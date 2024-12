Quifinanza.it - L’Esma avverte sulle criptovalute, la spinta di Trump è un rischio: i tre aspetti allarmanti

Leggi su Quifinanza.it

Quello delleresta un tema estremamente delicato, che vede spaccata l’opinione pubblica in tre grandi tronconi. Da una parte chi ritiene rappresenti il futuro e che non investire oggi sia un gravissimo errore. Dall’altra, invece, troviamo chi è altamente scettico e incerto sul da farsi e poi chi si tiene ben al di fuori di questo mondo, ignorandone il funzionamento.I governi di tutto il mondo non possono però ignorare la questione, da fronteggiare sotto differenti. In Italia si è discusso molto della tassazione ad applicare, per poi optare per un passo indietro. Nel frattempo in Europamette in allarme. Si tratta di un investimento altamenteso e di un sistema che ha dimostrato nuovamente la sua elevata volatilità.AllarmeÈ innegabile che il record da 100mila dollari raggiunto da Bitcoin abbia risvegliato la voglia di investire anche nei più scettici.