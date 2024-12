La Russa ad Atreju gela la Lega | Sì all’Autonomia ma andrò a votare al referendum Battute a tutto campo e la difesa di Musk Netanyahu e Santanché

Leggi su Open.online

La seconda carica dello Stato è ospite – anzi, qui è casa sua – ad, oggi venerdì 13 dicembre. Si intrattiene con i passanti, scherza con i giornalisti e motiva i ragazzi della giovanile di Fratelli d’Italia. Poi, sul palco, si fa intervistare da Peter Gomez. Si parla delle riforme che il governo Meloni sta cercando di apportare. Ieri c’è stato il via libera della Cassazione al quesito referendario per l’abrogazione della legge sull’autonomia regionale. Il leghista Luca Zaia, ad esempio, ha già espresso l’invito ai sostenitori del provvedimento di non andare alle urne, per scongiurare il raggiungimento del quorum. Ignazio Lanon è sulla stessa linea: «È una tecnica che non mi scandalizza. Io personalmente preferisco andare a, non c’è una sola elezione in cui non abbia votato.