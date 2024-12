Formiche.net - La crisi francese tra politica ed economia. L’analisi di Polillo

Fa un certo effetto leggere le pagelle nei confronti di tutti gli Stati membri dell’Eurozona. Su 19 Paesi, solo 9 sono stati promossi a pieni voti, dalla Commissione europea, nella sessione autunnale. L’Italia è tra questi, ma non la Germania e gli altri Paesi frugali, come l’Austria o i Paesi Bassi. Chi di spada ferisce, di spada ferisce: verrebbe da dire. Una dura legge del contrappasso ha castigato coloro che, in passato, avevano mostrato un’insopportabile supponenza, additando coloro che non si adeguavano alle regole europee come degli smidollati, dei gaudenti, sempre pronti a vivere al di sopra delle proprie possibilità, approfittando dei denari altrui. Vale quindi la pena soffermarsi sulle loro pene, cominciando dalla Francia. Che, per la verità, era stata promossa, ma l’esito non le ha giovato.