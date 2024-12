Ilnapolista.it - Italia, le probabili sfidanti per le qualificazioni ai Mondiali 2026 (in attesa della Nations League)

Leggi su Ilnapolista.it

Oggi alle 12 il sorteggio per leaiin cui l’è in prima fascia. Su 48 nazionali che parteciperanno al torneo, 16 saranno europee.Ma l’non conoscerà oggi le avversarie dei gironi, poiché la nazionale di Luciano Spalletti è ancora in lizza in; verrà quindi sorteggiata in abbinamento con la Germania e dovrà attendere la sfida di marzo contro i tedeschi. Le quattro squadre che passeranno alla Final Fourdovranno poi automaticamente finire in uno dei gironi formato da 4 nazionali.Ricordiamo che la squadra vincente di ogni tabellone approderà alla fase finale di qualificazione, mentre per la seconda ci saranno i play-off., lesquadre del girone: dalla Norvegia di Haaland, alla Scozia di McTominay e GilmourLa Nazionale del ct Spalletti potrebbe ritrovarsi con la Norvegia, dove milita il centravanti del Manchester City Erling Haaland, ma anche con l’Ucraina, affrontata recentemente nelleagli europei e che si è dimostrata una squadra insidiosa.