Ipotesi rinnovo Ccnl logistica, spedizione e autotrasporto merci

Lo scorso 6 dicembre, Confartigianato Trasporti e le altre associazioni datoriali, insieme ai sindacati confederali dei lavoratori, hanno sottoscritto l’di accordo per ildel, scaduto il 31 marzo 2024. L’accordo, valido fino al 31 dicembre 2027, ha portato al ritiro dello sciopero da parte delle organizzazioni sindacali previsto per il 9 e 10 dicembre. Come da prassi i sindacati si sono riservati di sciogliere entro il 27 gennaio la riserva sula seguito della consultazione dei lavoratori. Per dettagli e approfondimenti, le imprese associate possono contattare gli uffici di Confartigianato della provincia di Ravenna.