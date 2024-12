Anteprima24.it - Il viaggio live di Gigi D’Alessio arriva ad Eboli: doppia data al PalaSele

Tempo di lettura: 2 minutiriabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non dirgli mai”, appena certificato disco di Platino, “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le canzoni dall’ultimo album “Fra”, come “Io Vorrei 2024”e “Senza tuccà” che hanno subito conquistato il disco d’Oro.“Racchiudere in una scaletta 30 anni di canzoni, il cui filo rosso è sempre l’amore, e di vita mia non è facile. – racconta l’artista – ogni volta è come sfogliare un album di fotografie: spesso vado a pescare canzoni che non canto da tanto tempo, mi accorgo di quanto siano belle e penso di inserirla nei concerti, ma per metterne una ne devi togliere un’altra ed è come se le stessi facendo un torto.