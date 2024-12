Lopinionista.it - Il Touring Club Italiano presenta la guida “Ristoranti d’Italia 2025”

Leggi su Lopinionista.it

MILANO – Illa nuova edizione della”, una testimonianza concreta della volontà di rinnovarsi e di interpretare i cambiamenti del nostro Paese. Lasi conferma un punto di riferimento per i viaggiatori, offrendo non solo un repertorio di indirizzi dove mangiare, ma anche una mappa ricca di suggerimenti per vivere esperienze enogastronomiche uniche, sia nelle grandi città che nei piccoli borghi italiani e promuovere un turismo consapevole e sostenibile, attento alla qualità e alla valorizzazione delle eccellenze locali.La, a cura di Luigi Cremona, esce in un momento in cui la ristorazione italiana non è mai stata così creativa e in fermento. Tanto che la ristorazione è il comparto con il maggior numero di investimenti dopo quello dell’energia, e nel 2023 circa un imprenditore del settore su due ha investito nel rinnovo del parco attrezzature e nel potenziamento degli strumenti digitali.