Il candidato di Trump al Pentagono dice che i gay nell'esercito «sono parte di un'agenda marxista»

«Le politiche che consentono ai gay di prestare servizioamericano fannodi». Lo sostiene ildi Donaldal, Pete Hegseth, nel suo ultimo libro The War on Warriors, pubblicato quest’anno, in cui condanna l’abrogazione della politica del “Don’t ask, don’t tell” (non chiedere, non dire), che accetta le persone omosessualifintanto che non rivelino il loro orientamento sessuale. La misura fu introdotta da Bill Clinton nel 1993 per consentire alle persone gay di prestare servizio militare annullando un divieto che vigeva dalla Seconda Guerra Mondiale. L’abrogazione della Dadt è avvenuta nel 2011 sotto l’amministrazione di Barack Obama.Per Hegseth le politiche di inclusione«ideologiche»Pete Hegseth, ex soldato e conduttore di Fox News, nel libro critica l’abrogazione della politica Dadt definendola un errore che ha avviato un «cambiamento ideologico» nelle forze armate.