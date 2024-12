361magazine.com - Grande Fratello, frase infelice di Tommaso su Chiara scatena polemiche

Leggi su 361magazine.com

, ladiFranchi sull’ultima arrivata in Casaha fatto il suo ingresso nella Casa poche settimane fa. La new entry è riuscita in breve tempo ad instaurare un ottimo legame d’amicizia con gran parte della Casa. La giovane prima di entrare a far parte del cast dei concorrenti della nuova edizione del reality show ha iniziato a lavorare come cubista.Leggi anche I Punkinari: nuova uscita editoriale umoristica. Tutti i dettagliEcco cos’è accaduto in CasaNelle ultime ore in Casa, stando a quanto riporta Fanpage.it,Franchi durante una conversazione con la giovane ed altri inquilini si è lasciato sfuggire unadel tuttoha cercato chiarezza su un discorso che non aveva ben percepito e in quel momentoha esordito: “Ma tu non devi capire, tanto fai la cubista”.