Ilgiorno.it - Giussano, braccata e accoltellata dall’ex. Il racconto del testimone-eroe: “Così ho salvato quella ragazza”

(Monza Brianza) – Aggredita tra l’indifferenza della gente nel parcheggio del centro commerciale, che la inseguiva e l’haalla schiena. Ma salvata da un angelo custode, un automobilista che si è fermato, l’ha fatta salire e l’ha portata lontano dalla morte. La 24enne di origini marocchine C. ieri ha potuto lasciare l’ospedale San Gerardo di Monza dove lunedì pomeriggio è stata portata in codice rosso dopo il brutale attacco del 26enne connazionale Said Cherrah, ora in carcere dopo essere evaso dagli arresti domiciliari per incontrareda cui non riusciva a staccarsi. Intanto iniziano a chiarirsi i contorni della tremenda vicenda, anche dalle testimonianze di chi quel giorno ha visto con i propri occhi la drammatica scena. A partire da Gian Luca C.