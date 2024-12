Bollicinevip.com - GF, Javier Martinez prova un interesse per Chiara Cainelli? Parla lui: “È piacevole”

Scoppierà l’amore traal Grande Fratello? Cosa ha svelano il gieffinoMomento di confidenze al Grande Fratello, cosa ha dettosuDopo la delusioneta con Shaila Gatta al Grande Fratello potrebbero esserci interessanti novità in vista per. Nella casa più spiata d’Italia il gieffino sta approfondendo la sua conoscenza cone non ha nascosto il fatto che tra loro potrebbe esserci affinità.Ieri sera MariaVittoria Minghetti ha stuzzicato il pallavolista argentino facendogli alcune domande sul suo rapporto con. Tra le varie cose gli ha detto: “Dimmi la verità. Ti sta iniziando un po’ a piacere?” Lui ha così replicato: “Oggi ci siamo ritrovati are, è“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)Quando la sua compagna d’avventura gli ha chiesto: “Più di Zeudi?” lui ha così risposto: “Sì, ci potrei essere veramente amico ma ha delle cose sulle quali andrei a sbattere”, ha poi aggiunto che convede più affinità.