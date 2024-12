Biccy.it - Fedez e Chiara – il Tribunale ufficializza la separazione, i dettagli: nessun assegno di mantenimento

Ferragni sono ufficialmente separati. Ilhato laconfermando le condizioni fissate lo scorso novembre.Ferragni aveva inizialmente richiesto comediper i figli 20 mila euro al mese, ma la cifra è stata contestata dagli avvocati del rapper “a fronte di un patrimonio consistente di“. Davanti la contestazione l’imprenditrice digitale avrebbe fatto un passo indietro e – a detta della sua avvocata, Daniela Missaglia – ha rinunciato alle richieste “per evitare che la causa andasse avanti“. Dal canto suo peròsi sarebbe reso disponibile per pagare a Leone e Vittoria la retta scolastica e le eventuali spese mediche. La retta costa circa 20 mila euro all’anno a figlio.I tre avvocati di, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci e Pompilia Rossi, a ANSA hanno dito: “Nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall’influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo, hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli”.