Due gravidanze consecutive possono portare al licenziamento?

Salve, le scrivo per conto di mia moglie, che è alla fine della maternità facoltativa. Dopo aver usufruito della maternità obbligatoria (i tre mesi dopo il parto), la sua azienda ha infatti richiesto un'ulteriore astensione fino al settimo mese di vita del bambino.Siamo ormai agli sgoccioli, ma il problema è che siamo in attesa di un altro bimbo. Dopo essere rientrata al lavoro le sarà concesso di mettersi nuovamente in maternità (quando arriverà il momento di farlo) o può essere lasciata a casa? Grazie mille.