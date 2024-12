Frosinonetoday.it - Degrado e sicurezza allo Scalo: pugno duro da parte del sindaco Mastrangeli

Leggi su Frosinonetoday.it

Ildi Frosinone Riccardoha emanato un’ordinanza diretta alla tutela della salute pubblica e dellaurbana, del decoro e dell’ambiente nel quartiere “” (piazza Alessandro Kambo, Piazza Pertini, Via Mascagni, Via Don Minzoni, Via Puccini, via Refice ossia il.