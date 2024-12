Ilfattoquotidiano.it - Dal consuocero evasore ambasciatore a Parigi fino al posto garantito per la nuora in Florida: così Trump piazza i suoi parenti al potere

C’è un’espressione molto comune in Gran Bretagna, Bob’s your uncle, che letteralmente vuol dire “Bob è tuo zio” e che si può sostanzialmente tradurre con un “ecco fatto”. La frase sembra aver avuto origine ai tempi di Lord Salisbury – il suo nome era appunto Robert, Bob – primo ministro britannico che nel 1887 nominò, con un atto di nepotismo molto criticato, il nipote Arthur alla guida degli affari irlandesi. “Bob’s your uncle” non è frase particolarmente diffusa negli Stati Uniti, ma è perfetta per quanto avviene in queste settimane a Washington. Donald J.non sta solo riempiendo la sua futura amministrazione di amici e fedelissimi. La sta riempiendo didei.Non è un fatto nuovo per gli standard di Washington, dove le dinastie politiche, dagli Adams ai Roosevelt agli Harrison, hanno sempre avuto gran voga.