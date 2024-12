Ilgiorno.it - Da Roma 30 milioni per la peste suina: "Non ci bastano"

Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza boccia il nuovo schema di decreto sui ristori per i danni indiretti causati dallaAfricana (Psa), su cui il 9 dicembre scorso è stata raggiunta l’intesa dalla Conferenza Stato-Regioni. I 30di euro previsti dal Governo per coprire i danni indiretti sono, secondo il presidente Francesco Pacchiarini, inadeguati rispetto alle necessità reali e così ha preso carta e penna e scritto una lettera-appello indirizzata all’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi, al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente della Provincia di Lodi Fabrizio Santantonio. A loro chiede un’azione congiunta di supporto al mondo allevatoriale. "Gli effetti negativi della PSA stanno mettendo in ginocchio un settore strategico per la nostra agricoltura nazionale - afferma Pacchiarini - Le restrizioni imposte hanno gravemente limitato la capacità produttiva e la stabilità economica delle imprese suinicole, mettendo a rischio non solo l’esistenza delle aziende, ma anche le migliaia di posti di lavoro che dipendono da questa filiera".