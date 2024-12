Abruzzo24ore.tv - Cane salvato in mare dalla Guardia Costiera: la storia di “Nettuno”

Pescara - Unpastore abruzzese è statodopo essere stato trovato in balia delle onde. Ecco come è andata l'incredibile operazione. Un’operazione di soccorso fuori dal comune ha visto coinvolta la, che questa mattina ha tratto in salvo un pastore abruzzese in grave difficoltà in. Il, senza microchip e senza collare, è stato avvistato in alto, in balia delle onde, nei pressi della spiaggia "Lido sabbie d’oro". Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio. A dare l’allarme è stata una testimone che ha notato l'animale di grossa taglia lottare contro le forti correnti. Immediatamente, la motovedetta Search & Rescue si è diretta verso ilmentre due agenti della Polizia di Stato, a bordo di un piccolo natante, avevano già tentato di raggiungerlo per le prime operazioni di salvataggio.