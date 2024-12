Liberoquotidiano.it - "Basta morti in strada": a Milano la manifestazione sul luogo dell'incidente

Un presidio si è tenuto giovedì sera aall'angolo tra viale Serra e viale Scarampo, dove mercoledì una 36enne è stato investita e uccisa sulle strisce da un camion, con l'autista che non si è fermato dopo l'impatto. Con la donna i due figli gemelli in passeggino, feriti lievemente, e la nonna dei piccoli, ricoverata. "in" e "Fermiamoci tutti", le parole d'ordine degli attivisti per la sicurezzale di 'Cittàe Persone'. Allaera presente anche il maritoa donna che ha perso la vita. "Era la madre migliore, metteva sempre i bambini davanti a tutto, vogliamo solo giustizia", le sue parole.