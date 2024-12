Avvento-Natale | arte e liturgia alla Facoltà Teologica di Capodimonte

Leggi su Ildenaro.it

Nella Sezione “San Tommaso d’Aquino” della Pontificiadell’Italia Meridionale è stata inaugurata la Mostra, che espone, per questo mese e per il prossimo, alcuni pezzi della collezione d’di autori moderni e contemporanei donata a metà degli anni ’90 da Isabella Meoni Ferrara. La collezione, per la quantità e soprattutto per la qualità degli autori, rappresenta un vero unicum nel panorama culturale di una città pur così ricca d’come è Napoli.Dopo il saluto del decano delladi, Antonio Foderaro – il quale ha ricordato ai numerosi intervenuti l’importanza pedagogico-promozionale di questa operazione e che “la fede, che ha suscitato sempre, non è solo oggetto di cultura, ma è preludio e fonte di cultura”, ha preso la parola Giuseppe Falanga, teologo e curatore della Mostra.