Ilfattoquotidiano.it - Atreju, tra il “Gufoadvisor della sinistra” e i “record di Meloni”: l’autocelebrazione di Fdi. Ma è Giorgetti sul palco a rovinare la festa

“Il governoè il governo dei”. Lo ripete più volte la capogruppo in commissione Bilancio di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli, mentre introduce l’atteso dibattito sull’economia ad, lain corso al Circo Massimo a Roma. Ci penserà proprio il ministro dell’Economia e Finanze del governo di Giorgia, Giancarlo, a smentirla. All’ingresso del villaggio di Natale di Fratelli d’Italia, campeggiano gigantografie di Giorgiacon l’elenco delle visite all’estero e i colloqui telefonici tenuti in questi due anni di governo. Attività svolte da tutti i suoi predecessori, in realtà, ma a ben vedere tra i colloqui telefonici non è annotata la ormai celebre telefonata fatta al presidente del Consiglio da due comici russi. “Bisogna riconoscere che sono stati bravi” ammette il vicecapogruppo dei deputati di Fdi, Manlio Messina.