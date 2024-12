Lapresse.it - Assegno unico dicembre 2024: quando arriva pagamento, importi

Leggi su Lapresse.it

L’verrà pagato dopo la metà del mese, e precisamente nei giorni del 17, 18, e 19.L’sarà accreditato direttamente sul conto. Se invece sono intervenuti dei fattori di cambiamento, la somma arriverà entro l’ultima settimana di.L’si rivolge a tutte le famiglie con figli a carico, indipendentemente dal reddito. Viene infatti riconosciuto un minimo garantito. La somma varia da 57 euro per le fasce più alte a quasi 200 euro (199,40 euro) al mese per i redditi più bassi. L’preciso viene deciso in base alla situazione economica della famiglia. Le condizioni per l’e universale: per ogni figlio minorenne a carico; per i nuovi nati a decorre dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni (con determinate caratteristiche); per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.