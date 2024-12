Liberoquotidiano.it - "Verso ricostruzione e stabilità": le parole di Al-Jolani ai leader stranieri

Ildei ribelli siriani, Mohammed al-cerca di rassicurare la comunità internazionale dopo che la coalizione islamista ha spodestato Assad e preso il potere nel paese. "I governinon dovrebbero preoccuparsi della situazione in Siria. La gente è stremata dalla guerra e il Paese non è quindi pronto a entrare in un'altra guerra. La paura riguardava il regime di Assad, che ora è caduto e il Paese si sta muovendolo sviluppo, lae la", ha detto il capo di Hayat Tahrir al Sham che però assicura: "Non perdoneremo coloro che sono coinvolti nella tortura e nell'eliminazione dei detenuti e li perseguiremo". E oggi i miliziani hanno dato alle fiamme una statua dell 'ex presidente Hafez al-Assad, padre di Bashar, a Latakia.