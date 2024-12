Lanazione.it - Verde pubblico a Sansepolcro: prosegue l’intervento per la sicurezza e la riqualificazione ambientale

Arezzo, 12 dicembre 2024 –per lae laL’Amministrazione Comunale informa che, nell’ambito del progetto die messa indelurbano, è stato effettuato un nuovo abbattimento lungo Viale Vittorio Veneto. La pianta in questione, sottoposta a una dettagliata analisi strumentale da parte di esperti, è risultata completamente vuota all’interno (come è evidente dalle foto scattate dopo l’abbattimento) e gravemente compromessa, costituendo un serio rischio per lapubblica. A conclusione del progetto attualmente in corso, è previsto l’abbattimento di altri tre alberi che, in base alle relazioni tecniche ricevute, sono stati giudicati non idonei e pericolosi. “Come già ribadito in passato – afferma il sindaco Fabrizio Innocenti – ogni abbattimento rappresenta per noi una decisione sofferta ma necessaria.