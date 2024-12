Iodonna.it - Un nuovo colpo di scena acuisce i contrasti tra i protagonisti e la famiglia Kozcuoglu

Leggi su Iodonna.it

Vite in pericolo e sete di giustizia a Endless Love. Nella nuova puntata, in onda stasera alle 21.30 circa su Canale 5, Nihan e Kemal sono alle prese con uninterrogativo: chi ha attentato alla vita di Leyla? E come possono frenare la voglia di vendetta di Ayhan? Ancora, Hakan ha un conto in sospeso con Emir, a causa del quale ha dovuto rinunciare al matrimonio con Zeynep. E Müjgan fa rivelazioni importanti. I baci e le coppie: le 20 serie tv più romantiche di sempre X Leggi anche › Stasera a “Endless Love”: Nihan va a trovare Tarik, Nursen riceve una lettera di Tufan Endless Love, anticipazioni puntata stasera 12 dicembreMentre Leyla (Zerrin Tekindor) combatte tra la vita e la morte, Nihan (Neslihan Atagül) e Kemal (Burak Özçivit) provano a scoprire chi sia il responsabile.