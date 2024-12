Zonawrestling.net - UFFICIALE: Jon Moxley difenderà il titolo AEW in un Four-Way match a Worlds End

Sancito un grandetitolato per l’ultimo PPV dell’annoLa All Elite Wrestling ha ufficializzato un importanteperEnd: Jonl’AEW World Championship contro Jay White, Hangman Page e Orange Cassidy in un-Way.Gli eventi che hanno portato alLa serata di Winter is ComingNell’episodio di Dynamite Winter is Coming, Jay White e Orange Cassidy hanno affrontato i Death Riders in un tag team. L’incontro stava procedendo in modo equilibrato quando Hangman Page ha fatto irruzione sul ring attaccando Jon, causando la squalifica. Nel postè scoppiata una rissa tra tutti i partecipanti, con i Death Riders che alla fine hanno avuto la meglio.Il promo diDurante la serata, Jonha rilasciato un importante promo dove ha dichiarato di essere “un uomo segnato che vive con un coltello alla gola”.