Lettera43.it - Ue, dal primo gennaio Romania e Bulgaria pienamente nell’area Schengen

Leggi su Lettera43.it

Dal2025,entreranno a far parte a pieno diritto dell’area. Gli Stati membri dell’Ue hanno infatti deciso di eliminare i controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra i due Paesi. «È un momento storico, perché è tra le cose migliori che ha fatto l’Unione europea insieme all’Euro e al mercato unico», ha commentato il commissario agli Interni Magnus Brunner. Nei giorni scorsi era caduto il veto dell’Austria, l’unico Stato che si era opposto all’ingresso di Sofia e Bucarestdi libera circolazione (decisione su cui era necessaria l’unanimità).copre ora 29 paesi, vale a dire 25 dei 27 Stati membri dell’Ue oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, per un totale di 420 milioni di persone. I controlli alle frontiere interne con Cipro non sono ancora stati revocati e l’Irlanda non fa parte dell’area.