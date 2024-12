Tragedia in hotel | si sveglia e trova il fidanzato morto il bagno I soccorsi poi la terribile scoperta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una serata senza apparenti pensieri tra due fidanzati 20enni, chiusa intorno alle 2.30 di oggi 12 dicembre quando la porta della camera d'albergo in via Filzi, ad Ancona, si è chiusa alle loro spalle. Sembrava tutto normale poi, stamani, le urla della ragazza hannoto tutti.la scena che si è presentata ai soccorritori, riverso sul pavimento delc'era il cadavere del ragazzo. Sotto choc la fidanzata, mentre gli investigatori sono al lavoro per capire cosa si successo.

Come riporta Il Resto del Carlino, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Ancona, la Polizia scientifica, la Croce Gialla e l'automedica del 118. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario compiuto dal 20enne mentre la fidanzata dormiva, ma non è statoto alcun biglietto.