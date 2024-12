Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-12-2024 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità ci sono disagi sulla carreggiata interna del raccordo anulare e penalizzata da un incidente avvenuto all’interno della galleria dell’appia Abbiamo infatti lunghi incolonnamenti a partire dall’uscita Prenestina ancora sul raccordo rallentamenti con code perintenso su carreggiata esterna tra le uscite Cassia Trionfale Aurelia rallentamenti con possibili a partire dal bivio con laFiumicino sino alla Tuscolana è ancora in esterna code tra le uscite La Rustica e Tiburtina incidente su Cassia bis Veientana code tra Formello e Castel de’ ceveri in direzioneincolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila è lunga la diramazioneSud rispettivamente da Tor Cervara la tangenziale est da Torrenova al Raccordo Anulare in quest’ultimo caso la coda di circa 1 km ed è legata alle difficoltà di immissione sul raccordo trasporto pubblico in servizio anche quest’anno le due linee circolari gratuite le cosiddette Fiumefreddo è la prima da Termini la seconda da Piazzale dei Partigiani entrambe consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi con un collegamento diretto e ferma lungo il percorso le linee sono operative tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti e ricordiamo che fino al 6 gennaio in via l’estensione dell’orario delle ZTL di centro storico del Tridente sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e festivi con esclusione del 25 dicembre In collaborazione con Luce Verde infomobilità