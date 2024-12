Bellezze.tv - Thais Wiggers, la ex di Teo Mammuccari

Dopo l’intervista a Belve di Teoed il suo discutibile comportamento (sul quale non entriamo nel merito visto che potrete leggere tonnelate di post altrove) è stat rispolverata anche solo per un commento la sua ex la bellissima, così ci siamo detti: perchè non scrivere un post su di lei ? Ecco servita la biografia della bella ex-velina.nasce il 24 ottobre 1985 a Florianópolis, in Brasile,è conosciuta principalmente per essere stata una delle veline più amate di Striscia la Notizia. Con il suo sorriso travolgente e la chioma bionda, ha conquistato il pubblico italiano fin dalla sua prima apparizione sul famoso bancone del TG satirico.Carriera e successo in ItaliaLa carriera diha preso il volo nel 2005, quando è stata scelta come velina bionda di Striscia la Notizia, affiancando la mora Melissa Satta.