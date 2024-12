Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, la gran cassa inizia già a sgonfiarsi: “Il 2025 sarà un anno difficile”. I sindacati: “Una falsa partenza, nessun progetto nuovo”

Ripete che arriverà al tavolo del 17 al ministero con un “piano chiaro” e che ha una “ossessione” in testa: “Mantenere le attività in Italia”. Però dettagli al momento non ce ne sono, solo buone intenzioni. Ea novità concreta. Anzi, c’è anche un avviso: siccome si inizierà a produrre la 500 ibrida a Mirafiori nel novembre, “vuol dire che dobbiamo gestire l’così”. Tradotto: la fabbrica torinese, che riaprirà solo a fine gennaio, dovrà sopportare nuovaintegrazione. L’incontro con Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa allargata di, non soddisfa i. Per Michele De Palma, segretario della Fiom-Cgil, è una “” dopo lamediatica montata per volontà di John Elkann dopo la separazione da Carlos Tavares.Per “riconquistare la fiducia”, dice invece il leader della Uilm Rocco Palombella,“deve passare dalle dichiarazioni di principio ai fatti concreti” are dal tavolo ministeriale.