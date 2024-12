Oasport.it - Sci alpino: Petra Vlhova costretta a ritardare ancora il ritorno

a rimandare ulteriormente il suonel circuito della Coppa del Mondo di sci. Il ginocchio destro della slovacca, infatti, non èpronto per affrontare quelle che sarebbero le sollecitazioni di una competizione agonistica.Ci sono alcuni problemi a una cartilagine dell’articolazione, infatti, che stanno portando a un nuovo allungarsi dei tempi. In particolare, serve un altro trattamento specializzato di cinque settimane, con nuovi test medici pianificati per metà gennaio.Così si è espresso ai media Mauro Pini, il suo allenatore: “Le cose non sono andate esattamente come pianificato, ma rimaniamo uniti e concentrati suldiallo sci competitivo. Ci aspettiamo più chiarezza sui suoi progressi alla fine di dicembre“., in sostanza, che deve almeno attendere la fine di gennaio per realizzarsi pienamente e concretamente.