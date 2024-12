Oasport.it - Scacchi: Gukesh Campione del Mondo a 18 anni! L’indiano sfrutta un errore fatale di Ding Liren nel finale e vince l’ultima partita

Incredibile a Singapore.Dommaraju, nel modo più impensabile, diventa il più giovanedeldia titoli unificati, a poco più di 18. La quattordicesima e ultimafinisce con unin unpatto ai limiti dell’incredibile compiuto da, che cede nel modo più traumatico la sua corona iridata e la passa al, che corona così un’ascesa veramente folgorante e rapidissima ai vertici degli.Lainizia con un Attacco Indiano di Re orchestrato da, che presto si tramuta in una Grunfeld rovesciata. Più voltesi trova a dover giocare mosse praticamente uniche per dover salvare la propria situazione. Il tutto fino a 14. b3 del Bianco, cosa che consente aldi giocare 14. a6 e risolvere una parte dei propri problemi allontanando il pericoloso Cavallo in b5.