Lapresse.it - Sant’Egidio: “Più poveri e più soli”, il nuovo rapporto sulla povertà in Italia

Leggi su Lapresse.it

“Piùma anche più” è il dato che emerge dall’ultimopresentato oggi a Roma dainsieme alla nuova guida “dove mangiare” che indica i posti dove chi ha bisogno può rivolgersi per ottenere un pasto caldo. L’intento – spiega Impagliazzo, presidente della Comunità è quello di ricostruire le reti di prossimità,darietà e pace che si sono interrotte anche a causa della pandemia. E farlo con uno sguardo realista, che non può negare il fatto che lanon è diminuita in: soprattutto al nord, il numero di anzianiè più alto del Paese, anche per il fatto che i costi della vita li sono più elevati e, quindi, sono in maggiore”. ”Unno su 10 è dichiarato inassoluta – continua il presidente di– per questo la rimozione degli ostacoli è uno dei problemi più importanti che il nostro Paese deve affrontare: ostacoli economici, abitativi, burocratici.