Ricongelare l'Artico, il piano di una startup inglese contro la crisi climatica

Il ghiaccio marino continua a ridursi a vista d’occhio. Secondo alcuni studi, dalla prima metà degli Anni 80 a oggi la quantità di quello spesso e pluriennale è crollata del 95 per cento, tanto che già entro il 2030potrebbe trascorrere un’intera estate senza. Una presenza di cui non beneficia solamente l’area del circolo polare, ma l’intero pianeta: la sua superficie bianca riflette l’energia del Sole nello spazio, raffreddando l’atmosfera, e il suo scioglimento consente agli oceani di assorbirne i raggi. In questo clima si inserisce l’iniziativa di Real Ice,britannica che a Cambridge Bay, nel Nunavut canadese, sta sfidando temperature rigide e tempeste di neve per creare uno strato di ghiaccio aggiuntivo e rallentare il declino. «Siamo solo all’inizio», ha detto il direttore del Centre for Climate Repair di Cambridge.