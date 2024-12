Giornalettismo.com - Professione influencer: dal 1° gennaio arriva un codice ATECO dedicato

Leggi su Giornalettismo.com

Quella deglie content creators è diventata, a tutti gli effetti, una. Lo confermano i numeri, partendo dal dato degli italiani che rientrano in questo settore (82 ogni 100mila abitanti), passando per gli impatti sull’occupazione e il valore del volume d’affari generato dalla creazione di contenuti destinati alle principali piattaforme social, come Instagra, TikTok e YouTube. E ora, a partire dal 1°del 2025, arriverà una grande novità per quel che riguarda la regolamentazione di questo lavoro: l’introduzione di un(per partite IVA) al mondo deglie dell’marketing. LEGGI ANCHE > Quanto guadagna, in media, un content creator italiano? Ma cos’è un? Si tratta di un riferimento necessario per un corretto inquadramento professionale, anche per quel che riguarda tutti gli aspetti legati alla fiscalità.