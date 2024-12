Quifinanza.it - Piano strategico del Gruppo FS: 100 miliardi di investimenti in 5 anni

per oltre 100di euro in 5 cinqueed una profonda trasformazione dell’azienda e delle infrastrutture per la mobilità – strade e ferrovie – per contribuire in maniera concreta allo sviluppo del Paese. E’ quanto delinea il2025-2029 delFS Italiane, presentato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Stefano Antonio Donnarumma, alla presenza del Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane Tommaso Tanzilli e del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.“Ilche ci accompagnerà nei prossimi cinqueavrà un impatto decisivo sull’assetto delFS, mettendoci in condizione di superare le sfide attuali e quelle future”, ha sottolineato il Presidente Tommaso Tanzilli, facendo cenno anche all’importanza delle persone del“che, quotidianamente, si impegnano per garantire un servizio all’altezza delle aspettative in tutti gli ambiti in cui operiamo”.