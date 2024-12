Lortica.it - Opocsoro

Eccoci al 12 dicembre, un giorno che sembra creato apposta per metterti alla prova in modo del tutto inutile. Le stelle non ti risparmieranno neanche oggi, ma d’altronde, che gusto ci sarebbe altrimenti? Prepara il sarcasmo e affronta questa giornata come solo tu sai fare: fingendo di sapere cosa stai facendo.Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi sei più testardo del solito, e la tua determinazione a vincere ogni discussione potrebbe finire per farti litigare persino con la tua ombra. Le stelle ti consigliano di scegliere le battaglie con saggezza. O di non scegliere affatto, visto che l’ultima parola vuoi comunque averla tu. Toro(21 aprile – 20 maggio)La tua passione per il comfort oggi è alle stelle. peccato che tu stia dimenticando che ogni tanto bisogna anche alzarsi dal divano. Se qualcuno ti invita a fare qualcosa, non rispondere subito con un “no”: potrebbe esserci cibo gratis in ballo.