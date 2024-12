Cinemaserietv.it - Odio l’estate: che malattia ha Aldo Baglio, nel film?

Il, con, Giovanni e Giacomo, si chiude con la rivelazione dellaterminale di. Non viene specificato di chesi tratti, ma ipotizziamo che si tratti di un tumore, anche perché non gli resta molto da vivere. Quandoviene portato al pronto soccorso, un medico spiega a Giovanni e Giacomo che all’uomo è stato somministrato del toradol (un forte antidolorifico) anche perché non c’era molto altro che potesse fare.e Giacomo Poretti inVa sottolineato però, che oltre ad avere un male fisico incurabile, nelha anche un disturbo mentale per il quale sostiene di avere malesseri che in realtà non ha. E questo non ha nulla a che vedere con laper la quale finirà in ospedale dopo il concerto di Massimo Ranieri.