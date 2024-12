Lanazione.it - Nuova tassa di soggiorno. Il Comune apre alle categorie

Avevano chiesto un chiarimento e la riunione è arrivata a stretto giro di posta: nella giornata di ieri a Palazzo Orsetti si è tenuto l’incontro tra alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, i rappresentanti di Federalberghi e le guide turistiche del territorio. Nei giorni scorsi l’incontro era stato sollecitato proprio da Federalberghi, che lunedì aveva tenuto una assemblea dedicata all’ipotesi manifestata dalsull’aumento delladie del ticket dei bus, una scelta che evidentemente non aveva convinto. Soprattutto in relazione alla destinazione delle risorse aggiuntive, visto che da tempo ci sono problemi, da tanti anni e tuttora irrisolti, sulle licenze taxi e sui bagni pubblici, ma, come ha ampiamente confermato la scorsa bollente estate, anche in termini di sicurezza serale e notturna indubbiamente non all’altezza.