Nessun assessore in Regione Ferrara è fuori dalla giunta | La prima volta uno smacco

È il crepuscolo di una stagione di gloria, di cui rimangono solo le vestigia ammainate sull’altare dell’irrilevanza.è, per lanella storia,regionale annunciata ieri mattina dal neo governatore, Michele De Pascale. La nostra provincia non avrà rappresentanti nell’esecutivo di viale Aldo Moro. Neanche il sottosegretario. Ruolo, quest’ultimo, che sarà ricopertofedelissima Manuela Rontini. Per il territorio che avrebbe bisogno assoluto di rappresentanza in virtù delle forti fragilità che lo caratterizzano, è uno. Paolo Calvano,regionale uscente con la delega al Bilancio, sarà consigliere regionale. Così come lo sarà Marcella Zappaterra, che resta al suo posto in aula. Resta da capire se a qualcuno dei due verrà affidata la presidenza del gruppo.