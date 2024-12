Liberoquotidiano.it - Meteo, la previsione gelida di Giuliacci: che cosa ci aspetta a Natale, quando arriva il vortice polare

Ilsi parte è importante controllarlo, anche per evitare brutte sorprese o vacanze rovinate. E così è fondamentale anche sapere quali saranno le condizioni climatiche che accompagneranno questoormai alle porte. A fare chiarezza su quanto accadrà ci pensa il colonnello Marioche su.it ha le idee molto chiare: "Per almeno 7 giorni ilitaliano sarà dominato dall'Anticiclone, con cieli sereni, nebbie permettendo, e temperature sopra la media stagionale. Ma occhio: verso la fine di Dicembre, non si esclude un cambiamento, anche radicale. Un aumento della probabilità di instabilità atmosferica e l'arrivo di correnti fredde potrebbero portare a condizioni climatiche più tipiche dell'Inverno. Per chi ama il freddo e la neve, le prospettive per il nuovo anno rimangono interessanti".