Mbappè scagionato cade l’accusa per stupro | Elementi insufficienti

L’incubo per Kylian Mbappé è finalmente finito. La procura svedese ha deciso di chiudere l’indagine pere violenza sessuale che aveva coinvolto l’attaccante del Real Madrid, dichiarando che non ci sono prove sufficienti per andare avanti. L’indagine, che era stata aperta all’inizio di ottobre dopo una denuncia di aggressione sessuale, non ha portato a nessun addebito ufficiale nei confronti del calciatore francese. Il caso aveva fatto scalpore dopo che i media locali avevano collegato Mbappé a un’inchiesta su unoavvenuto il 10 ottobre in un albergo di Stoccolma, il Bank Hotel, dove il giocatore aveva soggiornato durante una visita nella capitale svedese. L’indagine dopo la denuncia di una donnaAnche se il suo nome non è mai stato ufficialmente menzionato dalle autorità, inizialmente era stato considerato “ragionevolmente sospetto” – una definizione legale in Svezia che non implica un’accusa formale, ma segnala che l’indagine è in corso.