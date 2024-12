Ilnapolista.it - Mbappé, chiusa l’indagine per stupro: «Prove non sufficienti per continuare a indagare»

A ottobre fu aperta un’inchiesta a Stoccolma dopo la denuncia rivolta a Kylianper. Il caso scoppiò dopo il soggiorno del calciatore del Real Madrid nella capitale svedese. La procuratrice responsabile del caso, Marina Chirakova, ha annunciato che l’inchiesta è stataperindidiperinLa dichiarazione della procuratrice riportata da Rmc Sport:«Durante le indagini è stata identificata una persona ragionevolmente sospettata die due casi di molestie sessuali, ma credo che lenon sianoperè quindi. La persona designata non è stata sospettata di un crimine».L’attaccante del Real in una recente intervista: «Ancora mi sento con la persona con cui ho passato la notte a Stoccolma»In un’intervista a Canal+ in cuiha parlato della sua carriera, ma anche di argomenti extra-calcio, ha rilasciato un commento anche in merito alla sua notte a Stoccolma.