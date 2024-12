Quotidiano.net - Macchinista muore investito da un treno in corsa a Reggio Emilia

Quattro morti sul lavoro, in un giorno: undi Mercitalia (Fs) morto dopo essere statoda uninpresso lo scalo merci di Rubiera, in provincia di. Un operaio trascinato dal crollo di una tettoia nel Frusinate. Il titolare di una azienda schiacciato da un macchinario nel Modenese E un pescatore morto al largo di Fano. In provincia di Frosinone la struttura in cemento armato di un tetto è venuta giù ed è crollato il soffitto del capannone sul quale stavano lavorando due operai. È morto Lulzim Buci, 53 anni, albanese: abitava a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). A Massa Finalese (Modena) in un’azienda che si occupa di commercializzazione del sale. A perdere la vita un 59enne titolare e socio dell’azienda con il fratello, dopo essere stato schiacciato da un macchinario.