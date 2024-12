Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti incanta, primo tempo nei 200 farfalla! Curtis in semifinale nei 50 dorso, eliminato Mora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI E ITALIANI IN GARA OGGI10.25: Il croato Miljenic, arrivato in grande spolvero al mondiale si aggiudica la seconda batteria con 51?32, davanti all’austriaco Reitshammer con 51?7810.22: Il libanese Kabbara vince con 54?03 la prima batteria dei 100 misti uomini. Non ci sono azzurri al via10.19: Queste le semifinaliste dei 100 misti: Walsh, Douglass, Giele, Harvey, Meder, Gastaldello, Petkova, Walshe, Pickrem, Potocka, Hansson, Gasson, Janickova, Zheng, Gomes Celidonio, Kuliashova10.18: Gretchen Walsh vince con il nuovo record dei campionati con 56?06. Sesto posto per Chiara Della Corte con 1’00?14, è fuori dalla. 20ma in classifica10.15: La statunitense Douglass con 56?98 domina la terza batteria precedendo la bulgara Petkova con 58?79 e la irlandese Walshe con 58?85.