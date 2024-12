Liberoquotidiano.it - Lavoro, Bellucci: "Bene dati Istat ma non bastano, più iniziative per piena occupazione"

Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Siamo assolutamente soddisfatti di questo andamento che è positivo ormai da due anni. Siamo soddisfatti perché riteniamo che ilsia una priorità, è uno strumento di libertà, di autodeterminazione, di partecipazione alla realizzazione di se stessi, però anche alla crescita della Nazione. Ma ovviamente il nostro obiettivo è quello di continuare e di migliorare, perché questi risultati non. Io penso sempre alle tante donne che oggi maggiormente sono incluse nel mercato del, abbiamo superato il 53%, ma penso sempre al 47% di donne che ancora non hanno la possibilità liberamente di scegliere di lavorare e questo quindi è un problema". Così, con Adnkronos/Labitalia, Maria Teresa, vice ministro ale alle Politiche sociali, suisull', arrivando all'evento 'Essere genitori oggi, tra scienza e welfare', nuovo appuntamento per il ciclo Adnkronos Q&A e inserito nel progetto 'Demografica', in corso a Palazzo dell'Informazione del Gruppo Gmc-Adnkronos a Piazza Mastai a Roma.